Юный петербуржец проткнул ручкой глаз шестилетнему брату

Шестилетнему мальчику проткнули глаз в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Шестилетнему ребенку проткнули глаз шариковой ручкой в Ленинградской области. Все произошло в ночь с 24 на 25 ноября. Оказалось, что виноват в происшествии старший брат пострадавшего мальчика. Мать заверяет, что произошедшее – случайность, и дети просто неудачно играли.

- По словам родителя, она отдыхала с мальчиками в даче на улице Полевой в деревне Пустошка под Гатчиной. В какой-то момент мать отвлеклась, и старший брат случайно попал младшему ручкой в глаз. Женщина тут же вызвала «скорую». Семья при этом благополучная и на учете не состоит. Происшествие произошло за две недели до дня рождения у пострадавшего ребенка, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что мальчик находится в тяжелом состоянии в детской горбольнице №19. Медики диагностировали у него проникающее ранение роговицы правого глаза и травматическую катаракту.