Число вакансий выросло в 2020 году в Санкт-Петербурге, несмотря на коронавирус

Специалисты выявили рост вакансий в Санкт-Петербурге в 2020 году по сравнению с 2019-м. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество вакансий в Санкт-Петербурге в 2020 году выросло по сравнению с 2019 годом, несмотря на пандемию коронавирусу. Конечно, просадка по спросу работников была во время пика распространения инфекции, однако к сентябрю ситуация восстановилась. Работодатели по-прежнему хотят больше всего нанять специалистов из сферы продаж – консультантов, кассиров, торговцев и менеджеров.

- Наибольшее снижение спроса заметно в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе, который активно прирастал в прошлые периоды, науке и образовании, бухгалтерии. Однако снижение вакансий отмечается в пределах 3-7%, - сообщили «Мойке78» в отделе маркетинга hh.ru по Северо-Западу.

Что касается конкуренции за рабочие места, то в октябре на одно место подавали 8,4 резюме, а в июле и августе данные цифры составили 10,6 и 9 соответственно, что выше нормы в 1,5 – 2 раза.