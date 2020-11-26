Суд освободил водителя, сбившего и протащившего инспектора ГИБДД по ЗСД

Суд освободил из-под стражи водителя, протащившего инспектора ГИБДД по ЗСД. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Приморский районный суд Санкт-Петербурга освободил горе-водителя, который сбил инспектора ГИБДД у пункта оплаты на ЗСД, а затем протащил его по асфальту. Напомним, 27-летний мужчина закрыл бумажкой номер своей «Лады». Это заметили сотрудники полиции и остановили водителя. Затем тот выхватил у инспектора проверяемые документы и помчал вдаль. Как потом пояснил злоумышленник, он даже не думал, что полицейский схватится за его авто.

- Суд назначил обвиняемому 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Зачтено время содержания под стражей, поэтому наказание считается отбытым. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда немедленно, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Вину, к слову, гонщик признал частично. Также суд установил, что он не состоит ни на каких учетах и удовлетворительно характеризуется по месту жительства. Вдобавок у него на иждивении отец, больной раком.