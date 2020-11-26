Снегопад обрушился на Санкт-Петербург в ночь на 26 ноября

Снегопад пришел в Санкт-Петербург в ночь на 26 ноября, но осадки задержатся ненадолго. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Снегопад накрыл Санкт-Петербург в ночь с 25 на 26 ноября, как и обещали синоптики. В городе активизировались дорожные службы, вышедшие на усиленный режим работы. Больше 900 единиц техники расчищают дороги, а за тротуары отвечают около 400 дворников. Спасатели МЧС заранее предупреждали об ухудшении ситуации на улице и гололеде. Однако, напомним, днем в Северной столице потеплеет до +7 градусов, поэтому радоваться снегу остается лишь полуночникам, ведь дальше к утру все растает.

Ситуация на дороге сразу ухудшилась. Фото: vk.com/spb_today

- Во Фрунзенском районе белая пелена сплошная. Очень холодно, ветра практически нет. Снег падает вертикально! – рассказывает корреспондент «Комсомолки», заставший нашествие осадков.

Снег задержится в городе разве что на ночь и раннее утро, поскольку днем потеплеет до +7 градусов. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Не обошлось и без ДТП. Группы во «Вконтакте», посвященные происшествиям в городе, тут же активизировались и сообщили о двух авариях – на Выборгском шоссе с участием пешехода и о «паравозике» из пяти авто на Дунайском проспекте.