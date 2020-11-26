Антимонопольщики закрыли дело о подозрительных поставках СИЗ на 1 млрд рублей в Госпиталь для ветеранов войн

УФАС не нашло нарушений в поставках защитных костюмов в Госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

УФАС закрыло дело, заведенное в отношении Госпиталя для ветеранов войн из-за закупки средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков на 1 миллиард рублей. Напомним, антимонопольщики подозревали что-то неладное в аукционе. Началось все с публикации одного из городских СМИ, где утверждалось, что стоимость китайских защитных костюмов для врачей значительно завышена. При этом поставщик был крайне скромный, с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и без опыта в поставках медизделий.

- Комиссия СПб УФАС России пришла к выводу об отсутствии нарушения ст.16 Закона о защите конуренции в действиях ООО «РЭД СТАР» и СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн при заключении контракта от 30.04.2020 № ЕП-17-2020, - гласит решение по делу, опубликованной на сайте базы решений правовых актов.

Ранее «Комсомолка» писала, что главврач Госпиталя для ветеранов войн заболел коронавирусом.