Водитель "Киа" устроил смертельное ДТП на Выборгском шоссе в ночь на 26 ноября в Санкт-Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на Выборгском шоссе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ночь на четверг, 26 ноября 2020 года, на севере Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. В 23:10 часов 35-летний водитель автомобиля "Киа Рио" выезжал со двора на Выборгское шоссе и не обратил внимание на ехавший по главной дороге "Форд Фокус". В результате, последний буквально протаранил корейскую машину.

- У дома 393 по Выборгскому шоссе водитель "Киа", выезжая со дворовой территории, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение двигавшемся по главной дороге автомобилем "Форд", под управлением 28-летнего мужчины, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Столкновение оказалось мощным. В результате аварии на месте скончалась 35-летняя пассажирка "Киа", водитель был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. Водитель "Форда" отделался ушибами.

После того, как 35-летнему мужчине оказали медицинскую помощь, его задержали, а также возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, которое повлекло смерть человека.