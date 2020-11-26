Циклон "Таня" принесет тепло в Санкт-Петербург 26 ноября

Циклон "Таня" принесет тепло и дожди в Петербург 26 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

После снегопада, который обрушился на Санкт-Петербург в ночь на 26 ноября 2020 года, в городе снова все растаяло и потеплело. На погоду в четверг сильно повлияет циклон "Таня", который вернет в Северную столицу октябрьское тепло. В городе ожидаются дожди и легкий ветер.

- Сегодня, 26 ноября, метеорологические условия в Северной столице будут формироваться под влиянием теплой части циклона, названного нашими немецкими коллегами "Таня". В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдут дожди, а температурный фон на 4-5 градусов превысит климатическую норму, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

Так, в течение дня температура в Петербурге поднимется до 5-7 градусов тепла, по Ленинградской области от плюс 3 до плюс 8 градусов. Ветер ожидается легкий, юго-западный 3-10 метров в секунду.

Но к концу недели снова похолодает. В пятницу горожан вновь ждет мокрый снег и до плюс 2 градусов. В субботу, 28 ноября, снова осадки и ноль.