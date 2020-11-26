Спасатели час тушили пожар в однокомнатной квартире в ночь на 26 ноября в Санкт-Петербурге

Спасатели час тушили пожар в "однушке" в Красносельском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургским спасателям ночь оказалось не до сна. За полночь в четверг, 26 ноября 2020 года, в Красносельском районе Северной столицы произошел пожар в жилой квартире. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 00:48 часов. Бригада сотрудников МЧС немедленно выехала на вызов.

- Поступило сообщение о пожаре в доме 25, корпус 1, по улице Маршала Захарова. На место выехали три единицы техники и 15 человек личного состава, - рассказали в управлении МЧС Санкт-Петербурга.

Оказалось, что пожар начался в однокомнатной квартире. Огонь охватил обстановку комнаты на площади 10 квадратных метров.

Чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось около часа. К 01:55 часам пожар был полностью ликвидирован.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают специалисты, чтобы установить причину возгорания.