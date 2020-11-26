Истеричный петербуржец выбросил вещи из окна и поджег машину на улице Партизана Германа в Санкт-Петербурге

Петербуржцев выбросил вещи из окна и поджег машину в Красносельском районе ночью 25 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красносельском районе Санкт-Петербурга местный житель устроил настоящий погром. Глубокой ночью 25 ноября 2020 года 34-летний мужчина начал дебоширить в доме 28, корпус 2, по улице Партизана Германа - выбрасывать вещи из окна и поджигать машину.

- В 3:51 часов в полицию поступило сообщение о том, что на Партизана Германа горит машина. Прибыв на место, правоохранители задержали безработного местного жителя, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что у мужчины случилась непонятная истерика. Сначала он выбрасывал на припаркованные машины различные вещи из окна своей квартиры на четвертом этаже. После вышел на улицу, разбил заднее стекло автомобиля "Шевроле Клан, принадлежащего 48-летнему мужчине, забросил в салон бутылку с какой-то жидкостью, после чего машина загорелась.

Пожар быстро потушили. Автомобиль частично обгорел. Сумма ущерба сейчас устанавливается. По факту возбуждено уголовное дело.