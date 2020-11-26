Дом владельца крупнейшей охранной компании в России обокрали на 9,5 млн рублей в Санкт-Петербурге

В Петербурге обокрали особняк владельца охранной организации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге обокрали дом владельца одной из крупнейших в России охранных компаний. Поздно вечером в среду, 25 ноября 2020 года, в полицию Пушкинского района поступило сообщение о краже со взломом. На место оперативно прибыли сотрудники МВД.

- Кража произошла в частном доме, расположенном на улице Баличьей в поселке Александровская. Каким-то образом вор смог вскрыть замок входной двери в особняк, проник внутрь и вынес оттуда 5 тысяч Евро и ювелирных изделий, принадлежащих генеральному директору коммерческой организации, после чего с места происшествия скрылся, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В результате точная сумма ущерба составила 9, 565 миллионов рублей.

На данный момент на месте работают правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.