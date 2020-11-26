Названы самые опасные для заражения коронавирусом профессии в Санкт-Петербурге

Названы самые ковид-опасные профессии в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге назвали профессии, работники которых больше всего подвергнуты риску заражения коронавирусом. По данным Роспотребнадзора на четверг, 26 ноября 2020 года, чаще всего в городе болеют служащие - около 27-29 процентов, и рабочие - порядка 18 процентов.

- Остальные эпидемиологически значимые группы, такие как работники торговли, общественного питания, коммунальных служб, образовательной деятельности, медицинские работники, составляют от 3 до 9 процентов каждая. В динамике отмечается снижение доли медицинских работников и рост удельного веса рабочих, торговли и сферы бытового обслуживания, - пишут "Невские новости".

Порядка 30 процентов от всех заболевших сегодня - неработающее население. Из них 10-12 процентов составляют дети.

Отдельно выделяются работники транспорта как группа риска, они в структуре составляют чуть более 3 процентов. Болеющих медицинских работников около 5 процентов, лиц, занимающихся образовательной деятельностью, — около 6 процентов.