Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Почти 40 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Общее число зараженных за время пандемии уже более 107 тысяч
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Почти 40 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за последние сутки

Почти 40 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за последние сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает распространяться в Санкт-Петербурге. Каждый день статистика зараженных пополняется, лаборатории активно проводят обследования анализов горожан. Так, по данным Смольного на четверг, 26 ноября 2020 года, за последние сутки тест сдали почти 40 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39785 человек. Под медицинским наблюдением находится 2803 человека. Из них 31 - в обсерваторе, 2264 - контактные, 508 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Отметим, что с начала пандемии в городе на Неве коронавирусом заразились уже более 107 тысяч человек. Ежедневный прирост последние дни составляет свыше 3 тысяч заболевших.

Однако в Петербурге начали сомневаться в точности тестов. "КП-Петербург" писала о враче, который сдал четыре анализа на коронавирус и получил разные результаты.

Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий