Почти 40 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Почти 40 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за последние сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает распространяться в Санкт-Петербурге. Каждый день статистика зараженных пополняется, лаборатории активно проводят обследования анализов горожан. Так, по данным Смольного на четверг, 26 ноября 2020 года, за последние сутки тест сдали почти 40 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39785 человек. Под медицинским наблюдением находится 2803 человека. Из них 31 - в обсерваторе, 2264 - контактные, 508 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Отметим, что с начала пандемии в городе на Неве коронавирусом заразились уже более 107 тысяч человек. Ежедневный прирост последние дни составляет свыше 3 тысяч заболевших.

Однако в Петербурге начали сомневаться в точности тестов. "КП-Петербург" писала о враче, который сдал четыре анализа на коронавирус и получил разные результаты.