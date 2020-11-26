20% ресторанов и кафе могут закрыться в Санкт-Петербурге из-за пандемии

В Петербурге могут закрыться около тысячи кафе и ресторанов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Около тысячи петербургских ресторанов могут пасть жертвой пандемии коронавируса. Такие данные приводят аналитики рынка, оценивая действующие и последние ограничения, введенные в городе.

- Всего в Петербурге работают 5 тысяч 200 ресторанов. В 2020 году 480 заведений уже закрылись и еще 480 ресторанов пока временно прекратили работу, но готовы открыться, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на исследование группы «БестЪ».

При этом, больше всего страдают от ограничений не элитные заведения - у кого деньги есть, те не перестали ходить в рестораны, а недорогие предприятия общепита – столовые, кафе и так далее. Другими словами, люди стали экономить.

Согласно статистике Петростата, с января по октябрь 2020 года оборот рынка общественного питания в Северной столице рухнул на 29%.

Тем не менее, в 2020 году в Петербурге открывались и новые заведения. За последнее время в городе появилось еще 165 заведений.