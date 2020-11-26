Новый рекорд: Еще 3 669 человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге на 26 ноября 2020 года

Еще 3,7 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 26 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

В России установлены два новых коронавирусных антирекорда по числу заболевших и умерших - 25 487 человек и 524 соответственно. Статистика COVID-19 в Санкт-Петербурге на четверг, 26 ноября 2020 года, тоже пополнилась новой рекордной цифрой. За один день коронавирус выявили еще почти у 3,7 тысяч человек.

- За сутки в Петербурге коронавирус обнаружили у 3 669 горожан. С начала пандемии уже заболели 111 133 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Статистика смертности пополнилась еще 79 летальными исходами и достигла отметки в 5 217 умерших. Выздоровели 63 747 пациентов, 1 862 за последние сутки.

Сейчас в Петербурге активно готовят еще четыре корпуса во временном госпитале "Ленэкспо" для приема пациентов с коронавирусом. Это более 1 тысячи коек.

Фонд плазмы с антителами в Санкт-Петербурге собрал все группы крови и имеет неплохой запас, который постоянно востребован для больных инфекцией в тяжелой форме.