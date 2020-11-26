Еще 79 смертельных случаев зафиксированы 26 ноября в Санкт-Петербурге

Петербург опять показывает самую высокую смертность в стране. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 79 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Такие данные на утро 26 ноября приводит общероссийский оперативный штаб по ситуации с мониторингом распространения инфекции COVID-19 в стране.

- По состоянию на 10:40 26 ноября в России зафиксированы еще 524 летальных исхода по причине коронавирусной инфекции. В том числе в Москве - 73, в Санкт-Петербурге - 79, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Таким образом, Петербург уже второй день подряд обгоняет столицу по суточной смертности. Напомним, что накануне в городе был установлен абсолютный рекорд по этому показателю. Скончались сразу 85 человек. Точнее такие суммарные данные привели в городском Оперштабе.

Всего жертвами пандемии в Северной столице стали уже 5217 горожан. Это второй показатель в стране после Москвы (8603 случая). А вот коэффициент в пересчете на 100 тысяч населения у Петербурга наивысший в России - 97,5.