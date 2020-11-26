Полицейские поймали троих взломщиков, залезших в квартиру в Красногвардейском районе

В Петербурге поймали трех домушников из Закавказья.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Петербургские сыщики по горячим следам раскрыли квартирную кражу, которая произошла в доме на алее Евгения Шварца, что в Красногвардейском районе города. В полицию заявили жители одной из квартир многоэтажки, обнаружившие пропажу денег и ценностей.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и при содействии инспекторов ДПС задержали трех уроженцев Закавказья, в возрасте от 29 до 41 года. Двое из них ранее судимы за имущественные преступления – кражи и грабеж, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.
Известно, что добычей злодеев стали 28 тысяч рублей наличными и ювелирные украшения. При обыске у них изъяли «орудия взлома» – отмычки, отвертку и разводной ключ. Также был реквизирован и также автомобиль марки «Мазда», на котором ездили домушники.
По статье «Кража» им грозит до шести лет тюрьмы.