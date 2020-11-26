Стоимость новогодних авиабилетов из Санкт-Петербурга упала на 25 процентов

Авиабилеты из Санкт-Петербурга на Новый год подешевели в среднем на 25% Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Новый год многие устраивают для себя путешествие и отправляются встречать праздник в другой город или за границу. Как стало известно в четверг, 26 ноября 2020 года, слетать куда-то на новогодние каникулы из Санкт-Петербурга стало значительно дешевле, чем это было годом ранее.

- Аналитический центр просмотрел данные по билетам, оформленным для перелета в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Оказалось, что авиабилеты из Петербурга по сравнению с минувшим городом стали дешевле на 25 процентов, - сообщил сервис путешествий "Туту.ру".

Если средний чек в одну сторону на новогодние каникулы в 2019 году из Петербурга обходился в 8 532 рублей, то в 2020 году билет стоит в среднем 6 373 рублей.

Так, например, отправиться в Сочи в конце декабря можно за 5 тысяч рублей, чтобы встретить Новый год в Крыму, придется потратиться на билет за 5-6 тысяч рублей. А билет в одну сторону до Москвы обойдется в 2 тысячи рублей.