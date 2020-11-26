На доцента петербургского вуза завели уголовное дело

Доцент вуза получил от студентов взятку в 52 тысячи рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Доцент одного из петербургских вузов стал фигурантом уголовного дела. 25 ноября преподаватель попался на крупной взятке от студента, у которого он принимал зачеты и экзамены. Сумма превысила 50 тысяч рублей.

- Следствием установлено, что подозреваемый, являясь доцентом кафедры одного из государственных университетов Санкт-Петербурга, находясь в личном автомобиле, получил лично от студента взятку в сумме 52 тысячи рублей. За указанные средства он пообещал студентам успешную сдачу курсовых работ и экзаменов, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Если чего доцент не знал, так это того, что всю операцию контролировали сотрудники полиции. Они и задержали с поличным 63-летнего преподавателя. В отношении мужчины было заведено уголовное дело.

Теперь ему грозит штраф до двух миллионов рублей, или до семидесятикратной суммы взятки. А в худшем случае - до восьми лет тюрьмы.