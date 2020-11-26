Власти Ленинградской области хотят запретить новогодние корпоративы

В Ленобласти могут запретить новогодние корпоративы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области собираются запретить новогодние корпоративы. Такая мера необходима для того, чтобы остановить распространение коронавируса и не дать новых очагов вспышки инфекции. Об этом было заявлено на заседании правительства региона 26 ноября.

- Мы не закрываем бизнес, но должны максимально обеспечить безопасность людей в сезон новогодних праздников, - заявил губернатор Александр Дрозденко.

Он отметил, что руководителям региона нужно подстраховаться, чтобы последствия корпоративов не ударили по здравоохранению.

Идею поддержали и в местном Роспотребнадзоре.

- Да, все устали от ограничений. Но ковид-диссидентство заканчивается тогда, когда кто-то из знакомых умирает. Очень много заболеваний - отголоски дней рождений и свадеб, - заявила главный санитарный врач Ленобласти Ольга Историк.

Впрочем, пока окончательного решения не принято. Есть вероятность, что корпоративы запретят только в «красной» зоне, где и так действуют ограничения на мероприятия - не более 18 человек.