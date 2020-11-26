ЗакС заинтересовался рекламой ритуальных услуг, напугавшей жителей Санкт-Петербурга

Антимонопольщики проверят рекламу ритуальных услуг в Петербурге / Фото: Пресс-служба депутата ЗакСа Цивилева

В почтовых ящиках жителей Санкт-Петербурга начали все чаще появляться буклеты ритуальных услуг. На фоне пандемии коронавируса петербуржцы стали пугаться подобной рекламы. В четверг, 26 ноября 2020 года, этим заинтересовался депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

- И так у всех нервишки шалят, а тут еще и методичка по погребениям, - высказал недоумение Цивилев. - Более того, эта компания, как и многочисленные другие, пытается предстать государственной, используя в своем названии определение "городская". И мы теперь можем подумать, что это сам город решил так "позаботиться" о петербуржцах в непростое время".

Парламентарий направил обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы, чтобы специалисты оценили действие компаний. Также он высказал надежду, что сами бизнесмены откажутся от подобной, тревожной рекламы.