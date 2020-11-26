Движение в Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится на два дня с 28 ноября

В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В четверг, 26 ноября 2020 года, автомобилистов Санкт-Петербурга предупредили о том, что в Токсовском тоннеле на Кольцевой автодороге на выходные изменится схема движения для автомобильного транспорта. 28 и 29 ноября на данном участке будут проходить ремонтные работы.

- В связи с производством работ по ремонту мастичного деформационного шва на железобетонной плите проезжей части, в северном транспортном отсеке Токсовского тоннеля 28 и 29 ноября 2020 года будет попеременно перекрываться одна полоса движения по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

При этом, по южному транспортному отсеку, по направлению из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область движение будет осуществляться штатном режиме, по двум полосам.

Работы будут проходить с 8:00 до 18:00. На время перекрытие движение по свободным полосам ограничат до скорости в 40 километров в час.