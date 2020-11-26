Смольный отчитался о полной готовности к отопительному сезону 2020-2021 в Санкт-Петербурге

Администрации районов Санкт-Петербурга подтвердили готовность к отопительному сезону Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрации районов Санкт-Петербурга подтвердили полную готовность к отопительному сезону 2020-2021 годов. Об этом в четверг, 26 ноября 2020 года, заявили в Смольном. Главам районов вручили документы, утвержденные Ростехнадзором.

- Подтверждение готовности районов к зиме - окончательный этап целого комплекса мероприятий, который город должен проходить ежегодно. Можно отметить, что на всей территории Санкт-Петербурга на сегодня обеспечена готовность всех потребителей тепловой энергии к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 года, - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

Подготовка к холодам - многоэтапный и строго регламентированный комплекс мероприятий, в котором участвует ряд ведомств и служб. Так, еще к 1 сентября жилищный фонд заявил, что подготовил к отоплению 23 661 домов.

К 1 ноября готовность подтвердил энергетический блок города, а на заключительном этапе, до 15 ноября, положительную оценку по подготовке к зиме получили уже администрации районов.