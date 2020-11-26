После обрушения крыши на «Красном треугольнике» прокуратура начала проверку

В одном из корпусов завода рухнула часть крыши. Фото: vk.com/trianglerouge

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту обрушения кровли в одном из корпусов завода «Красный треугольник». ЧП произошло 24 ноября в одном из заброшенных зданий завода, которое, тем не менее, является памятником архитектуры.

- Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям собственника на предмет соблюдения требований федерального законодательства об охране объектов культурного наследия,

Активисты, переживающие за сохранность исторических зданий «Красного треугольника», сообщают, что корпус был давно заброшен, не использовался и неоднократно горел. Здесь постоянно гуляли подростки и хозяйничали мародеры, которые растаскивали постройку по кирпичику и срезали металлические подпорки. В том числе из-за этого и могла рухнуть крыша.

По предварительным данным, никто при инциденте не пострадал.