КАД встал в рекордно длинную пробку 26 ноября в Санкт-Петербурге

КАД в районе Вантового моста встал в пробку днем 26 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге утром в четверг, 26 ноября 2020 года, на Кольцевой автодороге образовалась рекордно длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. С 10:30 часов плотно стоит внутренняя сторона кольцевой в районе Вантового моста.

- Внутренняя сторона КАД стоит на протяжении 9,6 километров от Мурманского шоссе до Софийской улице, - сообщил сервис "Яндекс".

Также необычно плотное движение образовалось на проспекте Славы и Народной улице. Магистрали по направлению к КАД стоят в 8-балльной пробке, что на 5 баллов выше, чем обычно.

Кроме того, в течении двух часов утром в Петербурге стояло Колтушское шоссе от Центральной улицы до улицы Коммуны.

На данный момент в Петербурге пробки оцениваются в 4 балла. Ожидается, что пробки в ближайшие 2 часа останутся на этом же уровне, а с 16 часов начнут расти и к 18 часам достигнут пика в 6 баллов.