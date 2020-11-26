В Ленобласти ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем

В Ленобласти ветерана поздравили со 100-летним юбилеем. Фото: ЗВО
100-летний юбилей отметил ветеран войны, живущий в Ломоносовском районе Ленинградской области. Это единственный участник Великой Отечественной войны в регионе, достигший такого возраста. Поздравлять его пришли с оркестром.
- Военнослужащие Западного военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны Леонида Леонидовича Ильюшина с вековым юбилеем. В ходе церемонии состоялся мини-парад с участием военного оркестра, который исполнил для фронтовика мелодии военных лет, - сообщает пресс-служба ЗВО.
Учитывая возраст ветерана и опасность коронавируса, торжества прошли под его окнами. Лично юбиляру передали лишь подарок от командования зенитной ракетной бригады.
Справка «КП»:
Леонид Ильюшин родился в 1920 году в Вологде. Окончил среднюю школу в Ленинграде. В 1939 году призван в Красную Армию. Войну начал 22 июня 1941 года. Воевал на Волховском фронте, участвовал в битве на Орлово-Курской дуге. Он прошел всю войну, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».
Под окнами фронтовика прошел военный парад. Фото: ЗВО