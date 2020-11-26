В Ленобласти ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем

В Ленобласти ветерана поздравили со 100-летним юбилеем. Фото: ЗВО

100-летний юбилей отметил ветеран войны, живущий в Ломоносовском районе Ленинградской области. Это единственный участник Великой Отечественной войны в регионе, достигший такого возраста. Поздравлять его пришли с оркестром.

- Военнослужащие Западного военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны Леонида Леонидовича Ильюшина с вековым юбилеем. В ходе церемонии состоялся мини-парад с участием военного оркестра, который исполнил для фронтовика мелодии военных лет, - сообщает пресс-служба ЗВО.

Учитывая возраст ветерана и опасность коронавируса, торжества прошли под его окнами. Лично юбиляру передали лишь подарок от командования зенитной ракетной бригады.

Справка «КП»:

Леонид Ильюшин родился в 1920 году в Вологде. Окончил среднюю школу в Ленинграде. В 1939 году призван в Красную Армию. Войну начал 22 июня 1941 года. Воевал на Волховском фронте, участвовал в битве на Орлово-Курской дуге. Он прошел всю войну, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».