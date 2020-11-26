Горе-отца, поившего алкоголем и насиловавшего малолетнюю дочь, задержали в Санкт-Петербурге

Полиция задержала петербуржца, который спаивал и насиловал малолетнюю дочь Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга ночью в четверг, 26 ноября 2020 года, задержала 58-летнего мужчину, который подозревается в многократном изнасиловании своей малолетней дочери. О жутком инцесте стало известно накануне в среду, когда 13-летняя девочка пожаловалась на биологического отца педагогу-психологу в школе.

- Школьница отправила смс-сообщение преподавателю, в котором рассказала, что 23 ноября ходила в гости к своему биологическому отцу. Тот напоил алкоголем дочь, после чего воспользовался ее беспомощностью и изнасиловал, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Во время расследования полиция узнала, что это был не первый случай. Мужчина начал насиловать девочку еще с марта 2019 года. В больнице врачи поставили школьнице острую гинекологическую патологию.

На данный момент подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело, которое расследует следственный комитет.