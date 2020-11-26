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38% петербуржцев, уезжавших на Новый год за границу, отметят праздники дома

А треть горожан все еще надеется на внезапное открытие границ
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Треть туристов из Петербурга все еще надеется на открытие границ до Нового года.

Треть туристов из Петербурга все еще надеется на открытие границ до Нового года.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пандемия коронавируса серьезно изменила привычки петербуржцев. Горожане, привыкшие путешествовать по всему миру и, в особенности на новогодние праздники, в этот раз остаются сидеть дома. Особенно это касается турпоездок на автобусах - границы закрыты.

- По итогам опроса автобусного перевозчика Lux Express Group, 38% любителей путешествий, уезжавших ранее в новогодние праздники из Санкт-Петербурга за границу, 2021 год планируют встретить в городе, - сообщает пресс-служба компании.

Еще 11% респондентов решили вместо заграничных туров отправиться в путешествие по родной стране. 9% петербуржцев на этот раз поедут на дачу или за город в коттеджи, отели и т.д. 2% счастливчиков уже купили новогодний тур в те страны, с которыми Россия открыла регулярные авиаперевозки.

10% горожан пока не определились со своими планами на новогодние каникулы. Но есть в Петербурге и 30% «сказочных» оптимистов, которые все еще надеются на открытие границ и возможность съездить на Новый год в Финляндию или Эстонию.