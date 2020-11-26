Беглов поздравил коллектив больницы Святого Великомученика Георгия с 150-летним юбилеем

Больница Святого Великомученика Георгия в Петербурге отмечает 150-летний юбилей Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 26 ноября 2020 года, поздравил коллектив больницы Святого Великомученика Георгия с 150-летним юбилеем. Медицинское учреждение сестер милосердия было открыто в 1870-м году. Тогда в нем было всего 10 коек для больных. Сегодня же больница входит в число ведущих клиник города и рассчитана на 579 пациентов.

- Больница Святого Великомученика Георгия сегодня продолжает лучшие традиции петербургского здравоохранения, внедряет новые технологии лечения, обеспечивает внимательный и чуткий уход за пациентами. В наши дни она стала первой городской неинфекционной больницей, которая приняла больных с коронавирусом, – отметил губернатор.

Также Беглов напомнил, что за время существования больницы в ней работали выдающиеся доктора, такие как: Боткин, Поленов, Ушинский, Отт, Раухфус.

В советский период она стала одной из крупнейших клиник скорой помощи. Больница работала в блокаду.