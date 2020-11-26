Блогера не стали судить за разбитые окна на «Даче Витцеля» в Сестрорецке

Блогер заплатил 82 тысячи за побитые стекла в Доме Витцеля. Фото: КГИОП СПб

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия «Загородный дом Витцеля» в Сестрорецке, возбужденное зимой 2020 года в отношении молодого блогера, который побил окна в старинном особняке ради эффектного видео для подписчиков.

- 23 февраля обвиняемый, находясь с соучастником на территории объекта, включенного в реестр объектов культурного наследия (памятников и культуры), заранее приготовив для совершения преступления бейсбольную биту, попеременно разбили стеклянные окна витража, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ролик попал в соцсети, где его и заметили СМИ, градозащитники и владелец исторического здания, стоящего, к слову, заброшенным.

Дело дошло до полиции и там завели уголовное дело на вандала. Блогеру грозил штраф до трех миллионов рублей или даже трехлетний срок в тюрьме. Однако, парень компенсировал владельцу здания ущерб - около 82 тысяч рублей, после чего дело было закрыто.