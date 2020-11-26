Молодая петербурженка обвинила знакомого в изнасиловании, мужчина считает, что все было по обоюдному согласию

Петербурженка обвинила знакомого в изнасиловании Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пытаются разобраться в сексуальных отношениях двух местных жителей. Днем в среду, 25 ноября 2020 года, в экстренную службу обратилась 25-летняя безработная петербурженка, проживающая на проспекте Маршала Блюхера. Девушка рассказала, что ее изнасиловал знакомый.

- Со слов девушки с 12:00 до 16:30 часов в субботу знакомый по имени "Алексей" насиловал ее в одной из квартир дома 64 по Каменностровскому проспекту, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция прибыла на место и задержала подозреваемого. Им оказался 48-летний житель города Тосно в Ленобласти. В данной квартире он проживает с разрешения знакомых.

Следователю мужчина пояснил, что никакого изнасилования не было. Секс с девушкой у него произошел по обоюдному согласию.

Тем не менее, полиция продолжает расследование и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина отпущен после того, как дал подписку о явке.