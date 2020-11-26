В «Черную пятницу» скидки в онлайн-магазине МегаФона достигнут 30%

В МегаФоне началась скидочная "Черная пятница". Фото: Олег ЗОЛОТО

Завтра в Петербург придет «Черная пятница». 27 ноября жители города, впрочем, как и остальные россияне, начнут охоту за скидками в магазинах. Распродажи будут везде, в том числе и в онлайн-магазинах МегаФона.

- Из года в год «Черная пятница» приобретает все большую популярность: количество участников растет, как и количество людей, знающих об этой глобальной распродаже. Однако этот год внес свои коррективы в покупательское поведение. Основные тренды – покупка товаров онлайн. «Черная пятница» в МегаФоне проходит в собственном интернет-магазине и на AliExpress. С 23 ноября здесь можно приобрести товары со скидкой до 30% и воспользоваться доставкой или возможностью самовывоза, - рассказал Михаил Сахнов, директор Северо-Западного филиала «МегаФон Ритейл».

Михаил Сахнов, директор Северо-Западного филиала «МегаФона Ритейл».

Отметим, что в акции участвуют как смартфоны, так и всевозможные аксессуары для мобильных телефонов.

Эксперты уверяют, что в «Черную пятницу» особым спросом пользуются «отложенные» покупки: дорогая техника и гаджеты. Сейчас их приобретают с прицелом на новогодние праздники, как подарки себе и близким.