Наталья Чечина стала главой петербургского Горизбиркома

Наталью Чечину избрали главой Горизбиркома Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/stpbik

Глава Курортного района Санкт-Петербурга Наталья Чечина стала главой Городской избирательной комиссии. 26 ноября на заседании Горизбиркома ее кандидатуру утвердили большинством голосов.

«За» Чечину высказались 13 членов комиссии, «против» был только один. Но кто именно - останется тайной. Так как именно тайным было само голосование.

Напомним, что 18 ноября Наталью Чечину включили в состав Горизбиркома, а 23 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о наделении ее решающим правом голоса.

При этом место руководителя избирательной комиссии стало вакантным после ухода по собственному желанию Виктора Миненко. С 12 ноября его обязанности исполняла Алла Егорова.

Теперь именно под руководством Чечиной должен быть организован избирательный процесс на грядущих выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Госдуму в 2021 году.