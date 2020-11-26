Два внедорожника разбились в хлам в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Два внедорожника разбились в хлам под Петербургом Фото: принтскрин видео.

Жесткая авария произошла в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Около четырех часов дня в четверг, 26 ноября 2020 года, между Сертолово и Песочным не поделили дорогу два внедорожника. Как рассказали в социальной сети очевидцы произошедшего - обе машины разбиты в хлам.

- Судя по повреждениям, тот что на боку лежит, разворачивался вслепую. Иначе непонятно, как так у них вышло, - прокомментировал опубликованное видео с места аварии один из пользователей сети.

На кадрах видно, что одна машина улетела в дерево. Второй внедорожник попалило на бок у бетонного забота. Машина сильно помята со всех сторон.

- Мог просто вылететь на встречку, боком, сейчас скользко, может ямку объезжал или ещё что-то, не справился, закрутило, - предположил другой автомобилист.

Сейчас на месте работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. О состоянии пострадавших в ДТП ничего не сообщается.