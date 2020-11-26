МЧС предупреждает о мокром снеге и гололеде в Ленобласти 27 ноября

В МЧС предупреждают об опасности на дорогах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мокрый снег и гололед обещают в грядущую пятницу жителям Ленинградской области синоптики Гидрометцентра. Из-за этого вероятнее всего ухудшится обстановка на дорогах. Об этом водителей предупреждают спасатели.

- 27 ноября сохранится преобладание облачной погоды. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, северный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...+2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем повышаться, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Водителям традиционно советуют не превышать скорость, увеличить дистанцию и интервал до соседей по потоку и не забывать включать фары.

Ну а тем, кто еще не поменял резину на зимнюю, настойчиво рекомендуют сделать это немедленно. В нынешних условиях летние шины дубеют и теряют сцепные свойства, особенно на скользком асфальте.