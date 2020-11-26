В Петербурге резко выросло число классов, отправленных на карантин

Еще 22 класса в Петербурге ушли на удаленку. Фото: Артем КИЛЬКИН

26 ноября в Петербурге резко увеличилось количество классов в школах, отправленных на карантин из-за коронавируса и прочих респираторных инфекций. Если накануне их было 96 в 53 школах (0,48 % от общего количества классов), то сегодня стало почти 120.

На 26 нобря в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты 16 групп в 14 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 118 классов в 60 школах (0,59 % от общего количества классов в городе), - сообщает пресс-служба городского Комитета по образованию.

Также немного подросло и количество тех школьников, которых родители забрали на домашнее обучение. Это делается по простому заявлению директору. Если накануне школьную программу дома осваивали 12 985 человек, то сегодня из уже 13 154.

Отметим, что ответственность за успеваемость ребенка в данном случае ложится на их пап и мам.