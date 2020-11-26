Дорожники перешли в усиленный режим перед ночным снегопадом в Санкт-Петербурге

Дорожные службы готовы к ночному снегопаду. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дорожные службы Санкт-Петербурга перешли в решим повышенной готовности. Причиной стал прогноз синоптиков городского гидрометцентра, который пообещали снегопад и гололед в ночь на пятницу.

- Синоптики предупредили о надвигающемся на город снегопаде, высота покрова может достичь 0,5-1,5 см, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Конечно, такой объем снега не приведет к «завалам» на улицах Северной столицы, но неудобства создать может. Особенно в сочетании с гололедом. Чтобы избежать «дня жестянщика» коммунальные службы будут посыпать тротуары песко-соляной смесь, а основные магистрали города обработают противоледными реагентами по необходимости, в зависимости от реальной погоды.

Напомним, что о мокром снеге и гололеде на дорогах предупреждало и региональное управление МЧС по Ленинградской области.

Температура в городе будет колебаться в пределах 0...+2 градусов, а в области от +2 до +3.