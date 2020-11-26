Два миллиона рублей выплатят родным погибшего в Ленобласти пассажира автобуса

Родные погибшего и пострадавшие в ДТП с автобусом и фурой смогут получить компенсации. Фото: vk.com/club7009606

Больше двух миллионов рублей получат родственники пассажира автобуса, погибшего при столкновении с фурой. Авария произошла утром 18 ноября в городе Лодейное Поле в Ленинградской области. Еще несколько человек получили тогда травмы.

- Родственникам погибшего и пострадавшим пассажирам автобуса, попавшего в ДТП, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика – сообщает пресс-служба Национального союза страховщиков ответственности.

Из размер определяется специальной таблицей выплат, установленный правительством России. Так, за царапины и ссадины человеку положена одна тысяча рублей. Сотрясение мозге «стоит» от 60 до 100 тысяч рублей, а перелом ключицы – 140 тысяч.

В случае смерти на данный момент положена выплата в два миллиона 25 тысяч рублей. Но для этого перевозчик обязан иметь страховку своей ответственности. В данном случае она была.

Напомним, что всего в аварии пострадали 12 человек.