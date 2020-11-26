Нарушения на 306 млн рублей нашли в администрации Фрунзенского района

778 нарушений на 306 млн рублей нашли в администрации Фрунзенского района и в подведомственных ей учреждениях. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Специалисты Контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга решили проверить, насколько в администрации Фрунзенского района и подведомственных ей учреждениях грамотно и законно осваивают бюджетные деньги. Как оказалось, не обошлось без «проколов». Всего за 2018, 2019 и неполный 2020 годы в КСП насчитали 778 финансовых нарушений чиновников и их подчиненных.

- Общая сумма нарушений составляет 306 миллионов 234 тысячи рублей. Проверка деятельности администрации носила выборочный характер. Больше всего нарушений найдено при формировании и исполнении бюджетов (375), а также в сфере управления и распоряжения государственной собственностью, - передает пресс-служба КСП Санкт-Петербурга.

К примеру, помещения районных МФЦ и Жилкомсервисов сдавались не в аренду, отчего в городской бюджет не поступили лишние доходы в размере почти 114 млн рублей. Другие нарушения касаются бухгалтерского учета и осуществления госзакупок.