Бесплатные лекарства от коронавируса поступили во все районы Санкт-Петербурга

Бесплатные лекарства от COVID-19 поступили во все районные поликлиники Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Наконец-то бесплатные лекарства от коронавируса поступили в поликлиники всех районов Санкт-Петербурга. Напомним, ранее Смольный признал задержки в поставках и пообещал решить проблему к концу недели. На покупку препаратов потратили деньги, выделенные из федерального бюджета, - 203 миллиона рублей.

Бесплатные таблетки положены тем, кто лечится от коронавируса дома. Терапевты из поликлиник будут приносить их прямо в руки к больному. «Комсомолка» подробно писала об организации всего процесса и том, как можно получить препараты. Выдавать их начали уже с четверга, 26 ноября.

- Бесплатные лекарства предоставят независимо от лабораторного подтверждения диагноза совершеннолетнего больного, но строго по медицинским показаниям. Это беспрецедентная мера. Государство идет на такой шаг из-за сложной эпидемической ситуации, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в последние дни в Санкт-Петербурге на дому лечатся в несколько раз больше больных коронавирусом, чем в стационарах.