Суд арестовал «благотворителей», пытавших и насиловавших наемного рабочего в Санкт-Петербурге

Суд отправил в СИЗО трех сотрудников благотворительной организации, которые изнасиловали наемного рабочего в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Красносельский районный суд отправил в СИЗО трех сотрудников благотворительной организации, которые пытали и насиловали, в том числе с помощью дубинки наемного рабочего, устроившегося к ним за кровом и едой. Пострадавший и не думал, что социальный приют окажется настолько к нему жесток. Двое злоумышленников выслушали доводы следствия и против меры пресечения в суде не возражали, а третий попытался смягчить себе участь, но безрезультатно.

- Следователи считают, что мужчины вступили в преступный сговор, направленный на незаконное лишение свободы пострадавшего. Соучастники удерживали рабочего в доме и наносили ему множественные удары по голове и лицу, а также совершили акт мужеложства и иные действия сексуального характера с применением насилия, - рассказывают страшные подробности пыток в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Вся троица встретит Новый год в следственном изоляторе. Там мужчины просидят минимум по 24 января 2021 года.