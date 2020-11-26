Больше 8 тысяч петербуржцев подали заявку на переподготовку из-за пандемии

Центр опережающей профессиональной подготовки открыли в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) открыли в Санкт-Петербурге. Напомним, ее роль не только прогнозировать потребности рынка труда и модернизировать систему образования, но и пройти обучение по той или иной специальности. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной в первые дни работы ЦОПП уже зарекомендовал себя с хорошей стороны.

- Центр стал одним из самых активных участников федеральной программы переподготовки людей, потерявших работу из-за пандемии коронавируса. До конца года новые компетенции получат больше 3 тысяч человек. А всего на освоение образовательных программ подано уже около 8 тысяч заявок, - сообщает вице-губернатор на своей странице во «Вконтакте».

Как рассказывает Ирина Потехина инновационный центр поможет городу короткими, но эффективными образовательными программами.