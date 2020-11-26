Неадекватный петербуржец занялся сексом с забором в Красном Селе

Петербуржцы возмутились поведением неадекватного мужчины, которого потянуло на секс с забором. Фото: vk.com/trashks

Жители Красного Села возмущаются в соцсетях неадекватным петербуржцем, который прилюдно имитировал половой акт… с забором. «Комсомолка» воздержится от публикации видеозаписи похоти мужчины. По словам очевидцев, все произошло вечером, когда сотни горожан возвращались с работы в дома. И явно не такую картину многие ожидали увидеть под конец трудного дня.

- Все случилось прямо около автобусной остановки «Улица Массальского», изнасилована оградка. Чувак настолько сильно был под веществами, что после оригинальных танцев его потянуло на *** (соитие – Прим.ред). Оградка не сопротивлялась, и гражданин подло воспользовался этим фактом, - иронизирует над ситуацией автор видео в группе «Убежище. Красное Село» во «Вконтакте».

Судя по видео, мужчина сначала размахивал своими руками и ногами в хаотичном порядке, а затем уже приступил к «разговору» с забором. Прохожие хотели вызвать на место полицию, но пока неизвестно, чем именно разрешилась ситуация.