Росприроднадзор нашел нарушения на фабрике в Понтонном после жалоб на черную копоть

Росприроднадзор проверил наличие сажи на фабрике в Понтонном. Фото: rpn.gov.ru

Росприроднадзор выявил нарушения на фабрике в поселке Понтонный, что находится в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Ранее местные жители жаловались на вездесущую черную копоть, а также на неприятный запах и шум. Инспекторы установили, что предприятие не проводило никаких мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в воздух при непогоде.

- Контроль за источниками выбросов проводился с нарушениями. К примеру, в программе экологического контроля отсутствовала информация о проведении расчета рассеивания загрязняющих веществ на границе промышленной площадки. Предприятию выдали предписание об устранении нарушений до 23 февраля 2021 года, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Добавим, что фабрику собираются привлечь к административной ответственности. А вот отобрать пробы воздуха на мини-ТЭЦ, которую жители поселка подозревают в «поставках» сажи, пока не удалось, поскольку котельную до сих пор не передали в собственность НАО «Свеза Усть-Ижора».