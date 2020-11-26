Больше 80 тысяч волонтеров помогают Санкт-Петербургу в 2020 году

Губернатор отметил труд волонтеров во время пандемии в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Александр Беглов сообщил, что за неполный 2020 год в Санкт-Петербурге официально зарегистрировали больше 80 тысяч волонтеров. Особенно всплеск инициативности добровольцев выделяют на период пандемии коронавируса. К примеру, более 4,5 тысяч волонтеров взялись за доставку продуктов жителям Северной столицы старше 65 лет, которых обязали самоизолироваться дома.

- 2020 год стал испытанием не только на стойкость, но и на человечность. Эпидемия в очередной раз подтвердила, что у ленинградцев-петербуржцев – особый характер. В непростой ситуации мы можем сплотиться и общими усилиями преодолеть любые трудности, - обратился к горожанам губернатор на своей странице во «Вконтакте».

Добавим, что наиболее популярные направления в волонтерстве, вынося за скобки пандемию, сейчас следующие: донорское движение, помощь детям-сиротам и людям с ограниченными возможностями здоровья, а также поисковые операции.