Чиновникам Смольного рекомендовали не покидать границы СЗФО на новогодние праздники

Рекомендация не покидать границы СЗФО пришла чиновникам Санкт-Петербурга от губернатора. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудникам администрации Санкт-Петербурга рекомендовали не уезжать за границы Северо-Западного федерального округа на время новогодних праздников. Источник «Мойки78» в Смольном сообщает, что это была устная просьба губернатора Александра Беглова. Рекомендация связана с ростом заболеваемости коронавирусом в городе и касается периода до 15 января.

- В замешательстве от такой просьбы пребывают не только служащие администрации, но и сотрудники государственных унитарных предприятий. Им непонятно, распространяется ли на их ГУПы поручение губернатора и стоит ли им строить планы на отпуск, - пишет издание.

Добавим, что подобная просьба адресовалась чиновникам Смольного и раньше, в начале марта 2020 года, когда Санкт-Петербург только-только встретился с коронавирусной инфекцией и не знал, чего от нее ждать. Правда, тогда власти попросили воздержаться исключительно от поездок за границу, а не за черту города.