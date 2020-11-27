Прокуратура потребовала развода петербурженки и щедрого иностранца

Прокуратура подала в суд для развода петербурженки и щедрого мигранта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура добилась развода петербурженки и довольно щедрого мигранта, который, как полагают в надзорном ведомстве, заплатил женщине за фиктивный брак. Мужчину подозревают в желании получить разрешение на временное проживание в России без учета установленной квоты. Так что семьей тут и не пахло.

- После проведения проверки прокурор направил исковое заявление в суд о признании брака недействительным. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Исполнение решения поставлено на контроль, - передает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Северная столица вообще богата на авантюрные свадьбы. К примеру, в конце августа 2020 года от петербурженки сбежал муж прямо после церемонии бракосочетания. Пара села в такси на намеревалась отметить событие, но внезапно супруг попросил выйти из машины, а затем пропал. Жена шутку не оценила и заявила в полицию.