Петербуржцам предложили покормить медведицу Хаарчаану в Ленинградском зоопарке

Ленинградский зоопарк разыгрывает кормлении медведицы Хаарчааны. Фото: instagram.com/spbzoopark

Посетители Ленинградского зоопарка поборются за право покормить белую медведицу Хаарчаану. Повод хороший, ведь 30 ноября малышке исполнится 4 года. Тортик ей, конечно, не положен, но вот вкусное мясо или рыба – пожалуйста. Чтобы покормить звезду зоопарка, организовали конкурс на лучшее видеопоздравление медведицы. Сейчас работы больше не принимаются, но есть еще один способ порадовать Хаарчаану.

- 5 декабря в зоопарке отмечается День белого медведя. Мы приготовили для вас викторину о северных хищниках, рассказ о животных зоопарка и показательные кормления питомцев. А одному счастливчику лично удастся покормить белоснежную красавицу. Победитель сможет побывать на смотровой площадке и угостить малышку ее любимой рыбкой, - заманивают к себе на праздник сотрудники зоопарка на своей страничке в Instagram.

Добавим, что 19 ноября в Ленинградском зоопарке праздновали 33-летие медведицы Услады, бабушки Хаарчааны, которая подарила жизнь 16 медвежатам.