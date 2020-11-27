Вода из канализации неделю заливает жилой дом на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге

Петербуржцы жалуются на потоп в жилом доме на Ленинском проспекте Фото: СОЦСЕТИ

Жители дома 78, корпус 1, по Ленинскому проспекту в Санкт-Петербурге почти неделю страдают из-за прорыва канализации. Ночью в пятницу, 27 ноября 2020 года, в социальных сетях жильцы пожаловались на то, что вода заливает цокольный этаж, где располагается парковка.

- Напор столь силен, что переполняет дренаж и все эти водные массы заливают цокольный этаж. Запах фекалий силен и, видимо, столь ядовит, что долго находиться в помещении небезопасно, кружится голова, - рассказали жильцы.

Потоп длится уже на протяжении пяти дней, однако, как уверяют жители, ощутимых действий по ликвидации аварии не наблюдается. Один из активистов дома написал заявление о проблеме и даже получил официальный ответ.

- Данные мероприятия по устранению протечек в паркинге стоят в плане работ по текущему ремонту на 2020-2021 года, - говорится в ответе.

Как говорят жильцы, на словах им признали, что не знают как решить проблему.