Мокрый снег и похолодание придут в Санкт-Петербург 27 ноября

Снег, дождь и похолодание обещают Петербургу 27 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге снова наступили холода после необычно, по-октябрьски теплого дня. В пятницу, 27 ноября 2020 года, в Северной столице ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, который будет сменяться дождем. Все потому, что циклонический вихрь сместился и город на Неве оказался в его тыловой части.

- Синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит формировать циклонический вихрь, смещающийся в центр Европейской России. И теперь регион окажется в его более холодной, тыловой части. Погода сохранится облачная пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

В пятницу в Петербурге будет прохладно - плюс 1-3 градуса, по Ленинградской области температурный разброс от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер северный и северо-восточный 4-9 метров в секунду.

Впереди холодные выходные, которые все время будут сопровождаться снегом. В субботу в Петербурге ноль, а в воскресенье, 29 ноября, температура опустится до минус 2 градусов.