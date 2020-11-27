Кусты форзиции зацвели в конце ноября в Санкт-Петербурге

Кустарники начали цвести в Петербурге в конце ноября / Фото: Антон Кубышкин vk.com/grib_spb

Несмотря на то, что зима уже на пороге, жители Санкт-Петербурга замечают, что природа совсем не спешит засыпать, а даже наоборот. В четверг ночью, 27 ноября 2020 года, местный фотограф Антон Кубышкин, гуляя по ночному Приморскому району, заметил куст форзиции, на котором набухли почки и собираются распуститься листья. Фотографии цветущего кустарника он опубликовал в социальной сети.

На кусте форзиции набухли почки и вот-вот распустятся листики / Фото: Антон Кубышкин vk.com/grib_spb

- Каких-то буквально 30-35 лет назад было совсем не так. Да, я еще помню те наши питерские суровые зимы, - вспоминает Кубышкин. - А теперь, попрошу обратить ваше внимание на то, что происходит прямо сейчас. На фотографиях зацвела форзиция, набухли зеленые почки и вот-вот раскроются листья.

На некоторых снимках и вовсе уже видны пушистые "цветочки".

Некоторые почти уже превратились в пушистые "цветочки" / Фото: Антон Кубышкин vk.com/grib_spb

Напомним, что минувшей аномально теплой зимой в Петербурге в январе распустились розы.